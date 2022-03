Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen belasten weiterhin, so die Experten von XTB. S&P 500 hätten am Freitag ihre dreitägige Erholungsrally an der 50-Tage-Linie unterbrochen, da die Signale von den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine gemischt gewesen seien. Die Bedingungen Russlands seien, dass sich die Ukraine für die Neutralität entscheide und eine Begrenzung der Streitkräfte akzeptiere. Kiew müsste auf seine Ambitionen, der NATO beizutreten, verzichten. Das wichtigste Ereignis des Tages sei das für 14:00 Uhr angesetzte Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsident Xi Jinping.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) ziehe sich am Freitag nach einem Fehlausbruch an der 1,11er Marke zurück. Zum dritten Mal in acht Handelstagen scheine der psychologische Widerstand zu stark für die Käufer zu sein. Man beachte, dass der darunter liegende Bereich um 1,1080 mit dem 61,8%-Retracement des Abwärtsimpulses übereinstimme, der Ende Februar eingeleitet worden sei. Der langfristige Abwärtstrend bleibe somit intakt, und die jüngste Schwäche könnte auf den Beginn einer neuen Verkaufswelle hindeuten.Der DAX sei am Freitag etwas schwächer in den Handel gestartet. Im Tageschart sei aktuell ein Inside Bar zu beobachten, da der Kurs innerhalb der Range des Vortages gehandelt werde. Am Donnerstag sei es nach der jüngsten Aufholjagd zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen gekommen. Der deutsche Leitindex habe kurzzeitig fast 2% an Wert verloren, doch in den letzten Handelsstunden habe ein Teil der Verluste wieder ausgeglichen werden können. Eine Rückkehr über die 50-Tage-Linie, die rund 350 Punkte entfernt sei, könnte mehr Vertrauen schaffen. (18.03.2022/ac/a/m)