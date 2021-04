Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 weiterhin intakt, allerdings sei der Index auch kräftig überkauft und befinde sich im Wochenchart an einem massiven Widerstand.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle wie bereits in den Vorjahren erneut im Bereich der oberen Begrenzung im Wochenchart nach unten ab. Ein erstes Short-Signal würde dabei mit dem Kursrutsch unter den 10er EMA im Tageschart entstehen. Die langfristige Anlaufmarke der Bären wäre dann der untere Fibonacci-Fächer bei 3.740 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 10er EMA im Tageschart halten und die Aufwärtsdynamik weiter fortsetzen. Die erste Anlaufmarke der Bullen wäre dann das Allzeithoch bei 4.191 Punkten, gefolgt von der oberen Trendkanalbegrenzung bei 4.220 Punkten. (20.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich aktuell weiterhin an der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals im Wochenchart sowie im oberen Bereich des steigenden Trendkanals im Tageschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Trendkanal im Wochenchart laufe seit 2010 und stets sei der S&P 500 in den vergangenen Jahren immer wieder an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals nach unten abgeprallt. Ob nun ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge? Die Aufwärtsdynamik im S&P 500 sei sehr hoch, doch im kleinen Trendkanal im Tageschart sei der S&P 500 zunächst wieder im oberen Bereich nach unten abgedreht. Solange der 10er EMA im Tageschart aber nicht unterschritten werde, sei eher mitweiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Situation im Wochenchart zeige aber, wie kritisch die Lage nach dem langen vorherigen Hochlauf aktuell sei.