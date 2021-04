Ausblick: Der S&P 500 befinde sich in einem klaren jahrelangen Aufwärtstrend. Allerdings mit dem Erreichen der oberen Trendkanalbegrenzung im Tages- und Wochenchart in dünner Luft.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 drehe wie in den Vorjahren erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten ab und schaffe keinen Ausbruch aus dem Trendkanalheraus. In der Folge wäre zunächst mit einem Rücklauf zum 10er EMA im Tageschart bei 4.060 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, wäre wohl der 50er EMA und die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart bei 3.925 Punkten das nächste Anlaufziel.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik beibehalten und aus den steigenden Trendkanälen nach oben ausbrechen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst die Marke von 4.150 Punkten, gefolgt von der Marke von 4.200 Punkten. (13.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich seit zehn Jahren in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuletzt habe der S&P 500 dabei die obere Begrenzung dieses steigenden Trendkanals weitgehend beachtet und sei in diesem Bereich wieder nach unten abgedreht. Aktuell habe der S&P 500 erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht, wie der Wochenchart zeige. Nach dem langen Kursanstieg seit dem Verlaufstief bei 2.191 Punkten vom März 2020 sei der S&P 500 nun im bisherigen Verlaufshoch bei 4.131 Punkten angekommen und befinde sich damit in sehr dünner Luft. Dabei befinde sich der S&P 500 sowohl im Tageschart als auch im Wochenchart an der oberen Trendkanalbegrenzung. Breche der S&P 500 hier nach oben aus oder komme es zu einem Abprall nach unten?