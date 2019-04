Ausblick: Die Widerstände auf dem Weg in Richtung Allzeithoch würden beim S&P 500 immer stärker. Dennoch zeige sich die Käuferseite relativ unbeeindruckt und setze die Rally mit neuem Schwung fort.



Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die Unterstützung bei 2.816 Punkten zurückfalle, sei der in der Vorwoche begonnene Aufwärtsimpuls intakt und dürfte zu einem Anstieg an das ehemalige Allzeithoch bei 2.872 Punkten führen. Dort könnten die Bären eine weitere starke Korrektur auslösen. Sollte die Marke dagegen überschritten werden, wäre bereits ein Anstieg an das Rekordhoch bei 2.940 Punkten wahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Bei einem Rückfall unter die 2.816 Punkte-Marke käme es dagegen zu einer vorübergehenden Korrektur bis 2.787 Punkte. Dort hätten die Bullen gute Chancen, den Anstieg fortzuführen. Ein Bruch der Unterstützung würde dagegen für einen Ausverkauf bis 2.722 Punkte sorgen. (02.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Dezember 2018 befindet sich der S&P 500-Index in einer exorbitanten Aufwärtsbewegung, die Mitte März auch über die Widerstände im Bereich von 2.816 Punkten und auf ein neues Verlaufshoch bei 2.860 Punkten geführt hatte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kurz vor dem Erreichen des früheren Rekordhochs bei 2.872 Punkten habe der Aufwärtstrend zuletzt eine korrektive Pause eingelegt, habe jedoch in der vergangenen Woche bei 2.787 Punkten einen bullishen Doppelboden ausbilden können. Mit der Rückeroberung der 2.816 Punkte-Marke sei die kurze Korrekturphase am vergangenen Freitag beendet und ein weiter Kaufimpuls gestartet worden. Dieser habe den Index im gestrigen Handel bereits an das bisherige Verlaufshoch geführt.