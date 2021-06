In der kommenden Woche sei ganz klar der Arbeitsmarktbericht am Freitag das Datenhighlight für die Aktieninvestoren, da dieser ein wesentlicher Einflussfaktor für den weiteren geldpolitischen Pfad der FED darstelle und auch Rückschlüsse über etwaigen breiter aufkommenden Lohndruck abgeleitet werden könnten. Des Weiteren würden europäische Inflationsdaten das Aktienmarktgeschehen mitbeeinflussen. Das Thema Inflation werde dann auch in der ab Mitte Juli voll anlaufenden Berichtssaison ein wichtiges Thema in den Ergebnispräsentationen werden.



Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag ging die Wall Street etwas fester aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe moderate Zuwächse markiert und sei mit einem neuen Allzeitrekordstand ins Wochenende gegangen. Auf Wochenbasis habe der Leitindex mit einem Kursplus von 2,7% den stärksten Anstieg seit Februar erzielen können. Für die positive Grundstimmung hätten die Donnerstag nachbörslich veröffentlichten Ergebnisse und der Ausblick von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) gesorgt, der für einen Kurssprung beim weltweit größten Sportartikelhersteller am Freitag sorgte und den Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) überproportional habe ansteigen lassen. Zudem habe der US-Finanzsektor um 1,2% zugelegt, nachdem die FED den großen Banken konstatiert habe, den Stress-Testerfolgreich absolviert zu haben und folglich für die Institute keinerlei Restriktionen mehr für Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen bestünden. Wohlwollend aufgenommen worden sei auch die Einigung zwischen Demokraten und den Republikanern im Hinblick auf das Infrastrukturpaket.Last but not least seien auch die PCE-Inflationserwartungen mit einem Zuwachs von 3,4% unter den Erwartungen rausgekommen, was die Angst vor einer geldpolitischen Wende der US-Notenbank wieder etwas gedämpft habe, gleichwohl die Wortmeldungen der unterschiedlichen US-Notenbanker in der letzten Woche eine mitunter kontroverse Sichtweise im Hinblickauf das Timing des Taperings und des Anziehens der Zinsschraube offenbart habe.