Der bekannte US-Index S&P 500 hat zuletzt erstmals die Marke von 3.000 Punkten überschritten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Und das, obwohl es auch in den USA längst nicht mehr so rund laufe wie noch vor einigen Monaten. Die Zahl der neuen Stellen sei im Juni hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch bei den Einkaufsmanagerindices habe sich das Gesamtbild ein wenig eingetrübt. Doch vor allem im Spiegel zu Europa sei die Lage in den Vereinigten Staaten noch immer prächtig. Beispielsweise würden die Einkaufsmanagerindices weiterhin deutlich im expansiven Bereich über der Marke von 50 Zählern rangieren. Hinzu komme, dass die US-Notenbank eine Zinssenkung für möglich halte - womöglich sei es sogar schon Ende des Monats so weit. Damit würden die Währungshüter bereits auf die leisen Signale der Schwäche in der US-Wirtschaft reagieren. Für die Börse sei das positiv - schließlich würden Aktien in Zeiten einer expansiven Geldpolitik als Anlageklasse Nummer 1 gelten.Obwohl der S&P 500 seit seinem Rekord mit der Marke von 3.000 Zählern kämpfe, stünden die Zeichen für weitere Kursgewinne gut. Der Index repräsentiere die wichtigsten US-Unternehmen und habe neben Technologie wie Apple Amazon oder Facebook auch Klassiker aus dem Dow Jones wie IBM oder Exxon mit dabei. Da auch der Schwesterindex Dow Jones zuletzt mit 27.000 Zählern einen neuen Rekord erreicht habe, sei das Signal klar. Die bereits mehr als zehn Jahre währende Hausse dürfte auch weiterhin anhalten. Anleger müssten sich aber angesichts des fortgeschrittenen Wirtschaftszyklus in den USA auf einen volatilen Kursverlauf einstellen.