Ausblick: Der S&P 500 notiere bereits unter der Marke von 2.400 Punkten und sei am Vortag bei 2.380 Punkten aus dem Handel gegangen. Solange der Index nicht mehr seinen 200er EMA im Fünf-Jahreschart bei 2.668 Punkten überschreite, sei eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei am Vortag mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen, die bereits auf weiterer Schwäche hindeute. Aufwärtskorrekturen seien zu erwarten, dürften allerdings bereits unter 2.668 Punkten auslaufen. Langfristig könnten die Bären den unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei etwa 1.900 Punkten anlaufen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich vom Vortageskursrutsch erholen und über das Vortageshoch bei 2.562 Punkten ansteigen. Gelinge dies, könnte sich die Erholung ausdehnen und über 2.600 Punkte hochlaufen. (17.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 3.393 Punkten vom 19. Februar im freien Fall, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei unter Ausbildung mehrerer Kurslücken in nur einem Monat im Vortagestief bis 2.380 Punkte in die Tiefe gekracht. Die US-Notenbank FED habe bisher zweimal vergeblich versucht, mit Leitzinssenkungen für eine Stabilisierung zu sorgen. Die überraschende vorherige Leitzinssenkung vom Sonntagabend sei mit 100 Basispunkten besonders drastisch ausgefallen. Doch das habe an der Panik bisher nichts ändern können. Am Vortag habe der Handel der US-Börsen zur Eröffnung direkt kurz ausgesetzt werden müssen. Die Investoren würden in den hektischen Aktionen der US-Notenbank eher Anzeichen eines Kontrollverlustes sehen, statt eines zielgerichteten Krisenmanagements. Der S&P 500 weise eine enorme Abwärtsdynamik auf und zeige sich auf allen Zeitebenen schwach.