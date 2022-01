Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zog nach der Veröffentlichung neuer Wirtschaftsdaten, von denen der Employment Cost Index der wichtigste war, deutlich an, so die Experten von XTB.



Der heutige Wert habe niedrigere Arbeitskosten im vierten Quartal gezeigt, was wiederum bedeuten könnte, dass der US-Arbeitsmarkt gesättigt sei. Einige Anleger würden glauben, dass dies bedeuten könnte, dass die Inflation in naher Zukunft sinken werde und die FED nicht gezwungen sein werde, die Zinsen aggressiv anzuheben. Nach der Veröffentlichung sei der S&P 500 an der wichtigen Unterstützungszone um 4.270 Punkte abgeprallt, die durch frühere Kursreaktionen gekennzeichnet sei. Wenn die derzeitige Stimmung anhalte, könnte sich die Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand bei 4.440 Punkten fortsetzen. (28.01.2022/ac/a/m)



