Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Standardwerte S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) haben gestern ihre Serie von Handelstagen mit neuen Allzeithochs auf insgesamt acht ausgebaut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Abseits dieser Erfolgssträhne gebe es allerdings zwei grundsätzliche Wermutstropfen. Zum einen stamme das Allzeithoch bei der Advance-/Decline-Linie von Mitte August. Die Marktbreite - lange Zeit ein unterstützender Faktor - signalisiere also einen zunehmenden Grad an Selektivität. Das umgekehrte Bild zeige der Volatilitätsindex VIX. Trotz neuer Rekordstände nehme die Volatilität seit Mitte August zu, so dass auch hier eine negative Divergenz entstehe. Zur Vorsicht mahne zudem der Faktor "Saisonalität": Sowohl der Dekaden- als auch der US-Präsidentschaftszyklus würden eine klassische "September-Delle" nahe legen. Die sich mehrenden Warnsignale sollten Anleger ernst nehmen und ein striktes Stoppmanagement einsetzen. Als Absicherung prädestiniert sei die Bastion bei knapp 3.400 Punkten. Auf diesem Niveau falle die jüngste Aufwärtskurslücke (3.413 zu 3.400 Punkten) mit einem Fibonacci-Level (3.398 Punkte) sowie dem alten Allzeithoch vom Februar (3.394 Punkten) zusammen. (02.09.2020/ac/a/m)

