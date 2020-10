Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte haben derzeit einen schweren Stand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor diesem Hintergrund komme ihrer regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tage-Linie und der Relativen Stärke nach Levy derzeit eine besondere Bedeutung zu. Überhaupt zähle die Analyse der Marktbreite zum absoluten Markenkern der Technischen Analyse. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei o. g. Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. 47,5% der Einzelwerte aus dem STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) würden derzeit über eine Relative Stärke oberhalb des Schwellenwertes von 1 verfügen. Insgesamt könne für die Mehrzahl der europäischen Standardwerte nicht mehr von einem idealtypischen Haussetrend ausgegangen werden, während die deutschen "blue chips" mit dieser Demarkationslinie ringen würden. Unter dem Strich steche wieder einmal der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hervor, denn bei den beiden langfristigen Maßstäben habe im Vergleich zum Vormonat in den USA sogar eine Verbesserung stattgefunden. Hilfe für die europäischen Aktienmärkte könnte also wieder einmal vom US-Aktienmarkt kommen. (28.10.2020/ac/a/m)

