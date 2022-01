Ausblick: Am Vortag sei der S&P 500 mit einer bullishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Zudem sei der vorherige Widerstandsbereich um 4.740/4.750 Punkte angetestet worden und sei nun zur Unterstützung gedreht.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne direkt weiter zulegen und die Aufwärtsdynamik von Vortag fortsetzen. Dabei gelinge den Bullen ein Durchbruch über den Widerstand bei 4.800 Punkten und das Verlaufshoch bei 4.808 Punkten. Die nächste Anlaufzone wäre dann die untere Trendkanalbegrenzung bei 4.840 Punkten. Gelinge hier ebenfalls ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 4.900 Punkte zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle erneut am Widerstand um 4.800 Punkte nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützung im Bereich von 4.740 Punkte, wo aktuell auch der wichtige 10er EMA verlaufe. Würden die Bären hier nach unten durchbrechen, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis 4.700 Punkte zu rechnen. Unter 4.700 Punkten wäre der 50er EMA bei 4.650 Punkten die nächste Zielmarke. (04.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 konnte seit dem Verlaufstief Ende Dezember bei 4.531 Punkten kräftig ansteigen und dabei zunächst den 50er EMA und in der Folge auch den 10er EMA nach oben überwinden.Dieses Stärkesignal sei bestätigt worden und der S&P 500 habe zunächst den Widerstandsbereich um 4.740 Punkte anlaufen können, wo der Index im November noch nach unten abgeprallt sei. Der Durchbruch nach oben sei dabei dynamisch mit einer langen bullishen Tageskerze erfolgt. In der Folge habe auch der Widerstand bei 4.800 Punkten überwunden und ein Verlaufshoch bei 4.808 Punkten markiert werden können. Ein nachhaltiger Durchbruch nach oben sei jedoch nicht gelungen, der S&P 500 habe in der Folge seitwärts um die Marke von 4.800 Punkten tendiert.