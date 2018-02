Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Erholungsimpuls seit der Belastungsprobe der 200-Tages-Linie (akt. bei 2.552 Punkten) erfuhr beim S&P 500 gestern eine wichtige charttechnische Bestätigung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei das amerikanische Aktienbarometer mit einem Aufwärtsgap (2.748 zu 2.754 Punkte) über ein markantes Widerstandsbündel gesprungen. Gemeint sei die Kombination aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Korrekturimpulses (2.743 Punkte), der Glättungslinie der letzten 38 Tage (akt. bei 2.751 Punkten) sowie den markanten Dochten der letzten Tageskerzen (2.448/2.754 Punkte). Für bemerkenswert würden die Analysten unverändert die hohe Relative Stärke der US-Aktienindices halten - vor allem im Vergleich zu Europa. In der Summe dürfte der S&P 500 in die Erfolgsspur zurückgekehrt sein und das bisherige Allzeithoch bei 2.873 Punkten erneut ins Visier nehmen. Auf dem Weg dorthin gelte es zunächst zwei weitere Gaps (2.809/13 Punkte bzw. 2.839/51 Punkte) zu schließen. Auf der Unterseite könnten Anleger den Stopp für bestehende Engagements - je nach Risikoneigung - auf das Niveau der o. g. Ausbruchslücke oder aber das jüngste "swing low" bei 2.698 Punkte nachziehen. (27.02.2018/ac/a/m)