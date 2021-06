Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 weiterhin klar intakt, allerdings bewege sich der Index nun in dünner Luft an einem massiven Widerstandsbereich.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle an der oberen Trendkanalbegrenzung erneut nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA bei aktuell 4.251 Punkten. Der 10er EMA diene oft als übliche Korrekturzone einer Abwärtskorrektur in einer Aufwärtsbewegung. Gehe es tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum 50er EMA zu rechnen, wo stärkere Abwärtskorrekturen in der Vergangenheit oft ausgelaufen seien. Darunter wäre die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart die nächste Anlaufzone.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und sich über dem10er EMA halten. Es komme zunächst zu einem Anstieg bis 4.300/4.310 Punkte zur oberen Begrenzung im Tageschart. Könne der S&P 500 weiter ansteigen, wäre mit einem Hochlauf bis 4.350 Punkte zur oberen Begrenzung im Wochenchart zu rechnen. (29.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den vergangenen zehn Jahren sei es dem S&P 500 nicht gelungen, die obere Begrenzung dieses Trendkanals nachhaltig nach oben zu durchbrechen. Aktuell sei der S&P 500 erneut an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals angekommen und könnte hier erneut nach unten abprallen. Im Tageschart sei der S&P 500 nachdem Abprall nach oben vom 50er EMA ebenfalls an der oberen Begrenzung eines kleinen Trendkanals angekommen und befinde sich damit vor einer massiven Widerstandszone im Bereich ab 4.300 Punkten.