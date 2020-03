Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Allzeithoch des S&P 500 bei 3.394 Punkten, welches gerade einmal acht Handelstage zurückliegt, wirkt wie ein Relikt aus vergangenen Tagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aufgrund des großen Abwärtsgaps bei 3.328/3.260 Punkten liege zudem eine charttechnische Abrisskante vor. Vergrößert würden die charttechnischen Schwierigkeiten dadurch, dass die amerikanischen Standardwerte in der abgelaufenen Woche reihenweise Unterstützungen pulverisiert hätten. Beispielsweise die Kumulationszone aus dem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (jeweils bei 3.061 Punkte), der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.048 Punkten) sowie den alten Ausbruchsmarken bei gut 3.000 Punkten um nur die wichtigste zu nennen.Dennoch scheine der S&P 500 auch den Status "fallendes Messer" zu Wochenbeginn überwunden zu haben, denn es gebe einen kurzfristigen Hoffnungsschimmer: Nachdem es in der vergangenen Woche zu mehreren Handelstagen mit einem Abwärtsvolumen von mehr als 90% gekommen sei, habe gestern mit einem Aufwärtsvolumen von gut 78% der Gezeitenwechsel stattgefunden. Damit spreche Einiges für den Abschluss einer Verkaufspanik. Charttechnisch könnten Anleger eine mögliche Erholung an der Rückeroberung der oben genannten langfristigen Glättung festmachen. (03.03.2020/ac/a/m)