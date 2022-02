Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Schlüsselniveau für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ist und bleibt die Marke von 4.200 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben dem bisherigen Jahrestief (4.223 Punkte) habe das US-Aktienbarometer in diesem Dunstkreis bereits 2021 diverse markante Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Unterhalb dieser Bastion müssten Anleger zudem von einer Trendwende und einer oberen Umkehrformation ausgehen. Vor diesem Hintergrund sei das gestrige Gegendrehen essentiell gewesen. Schließlich eröffne ein nachhaltiger Bruch der Marke von 4.200 Punkten ein rechnerisches Abschlagspotential von knapp 600 Punkten. Bei einer negativen Weichenstellung definiere die Parallele zum kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 4.047 Punkten) ein erstes Etappenziel. Ein weiteres ergebe sich aus einem beliebten Verfahren der Technischen Analyse - dem sog. "measured move". Dabei werde das Ausmaß einer bestimmten Bewegung gemessen und im Anschluss ein zweiter Kursimpuls in gleicher Größenordnung unterstellt. Im konkreten Fall ergebe diese Vorgehensweise ein Abschlagspotenzial von 596 Punkten (4.819 bis 4.223 Punkte). Abgezogen vom zwischenzeitlichen Erholungshoch von Anfang Februar (4.595 Punkte) ergebe sich ein zweites Anlaufziel fast exakt bei 4.000 Punkten. Der Übergang in den Abwärtstrendmodus sei derzeit eine sehr reale Gefahr. (25.02.2022/ac/a/m)

