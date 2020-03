Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Quartalsbasis droht den amerikanischen Standardwerten die Ausprägung eines "bearish engulfing", welches die gesamten Kursgewinne des Jahres 2019 ausradiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Deshalb sei es auf Tagesbasis besonders wichtig, dass es dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gelinge, die horizontale Unterstützung in Form des Tiefs von Dezember 2018 bei 2.347 Punkten zu verteidigen. Die Bedeutung dieser Rückzugsmarke werde zusätzlich durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses von März 2009 bis Februar 2020 (2.352 Punkte) unterstrichen. Die letzten beiden Handelstage habe das US-Aktienbarometer diese Bastion jeweils einer Belastungsprobe unterzogen. Die markanten Lunten der jeweiligen Tageskerzen sowie das gestrige "Kreisel"-Muster würden kurzfristig für einen Hoffnungsschimmer sorgen. Analog würden die Analysten die intraday-Entwicklung der letzten Tage interpretieren. So sei beim S&P 500 zum Handelsschluss zuletzt regelmäßig Kaufinteresse aufgekommen - ein hoffnungsvolles Indiz. Bei einer Stabilisierung auf Basis der o. g. Haltezone könnte darüber hinaus der MACD helfen. Die Dynamik des jüngsten Kursverfalls habe den Trendfolger auf ein historisch niedriges Level fallen lassen. Ein Spurt über das jüngste Tageshoch bei 2.467 Punkten würde einer Aufwärtsreaktion Nachdruck verleihen. (20.03.2020/ac/a/m)

