Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Future auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) erholt sich am Mittwoch um 0,47% und notiert wieder über dem August-Tief, das am Montag per Tagesschlusskurs unterschritten wurde, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) werde am Mittwoch auf der Höhe des Schlusskurses der Vorwoche gehandelt, da die bisherigen Tageskerzen nur lange Schatten aufweisen würden. Die heutige Handelsspanne betrage 21 Pips und werde durch folgende Bereiche definiert: Das 78,6% Fibonacci-Retracement der am 20. August begonnenen Aufwärtsbewegung (1,1716) und das Tageshoch vom Montag (1,1736). Um den Abwärtstrend im Stunden-Chart fortsetzen oder eine stärkere Aufwärtskorrektur einleiten zu können, wäre ein Ausbruch aus der Range notwendig.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Mittwoch die gestrige Erholung fortgesetzt und kurz nach Beginn des europäischen Kassahandels den Widerstand bei 15.450 Punkten getestet. Im Stunden-Chart habe es hier seit dem 9. September einige Marktreaktionen gegeben, die entscheidend für die jüngste Verkaufswelle gewesen seien. Um die neue Aufwärtstrendstruktur aufrechtzuerhalten, dürfe der deutsche Leitindex das Tagestief nicht durchbrechen, das heute Nacht bei 15.228 Punkten ausgebildet worden sei. (22.09.2021/ac/a/m)