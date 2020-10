Ausblick: Der S&P 500 dürfte unter Druck bleiben und die Abwärtsbewegung fortsetzen. Im Tageschart als auch im großen Bild zeige alles nach Süden. Auch die lange schwarze Vortageskerze deute auf weitere bevorstehende Schwäche hin.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 dürfte die Abwärtsdynamik des Vortages auch am heutigen Dienstagweiter fortsetzen und zunächst Kurs auf den 50er EMA im Tageschart bei aktuell 3.375 Punkten nehmen. Werde der 50er EMA von den Bullen aufgegeben, wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 200er EMA bei aktuell 3.180 Punkten zu rechnen. Im Bereich von 3.180/3.150 Punkten wäre die Korrekturzielmarke nach dem Abpraller vom Fibonacci-Fächer im Wochenchart zu sehen. Würden die Bären auch den 200er EMA nach unten durchbrechen, würde zunächst ein Rücklauf bis zur runden Marke bei 3.000 Punkten wahrscheinlich werden. Darunter wäre die noch offene Kurslücke bei 2.865 Punkten die nächste Anlaufmarke.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich schnell von den Abgaben des Vortages erholen und die Abwärtskorrektur unter dem 10er EMA im Tageschart bei 3.450 Punkten beenden. Gelinge im Tageshandel ein nachhaltiger Anstieg über den 10er EMA, wäre mit einem erneuten Angriff der Bullen auf den steigenden Trendkanal zu rechnen. (20.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im S&P 500 ist vor allem das große Bild in Form des Fünf-Jahrescharts wichtig, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Hier sei der S&P 500 wiederholt am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt. Zunächst im Januar 2018 und dann auch im Februar 2020 vor dem Coronavirus-Crash und dann erneut bei der Erholung im August sowie nun in der Vorwoche im Oktober. Der S&P 500 befinde sich im großen Bild also vor einer massiven Widerstandszone, die der Index bei der aktuellen Gemengelage zunächst wohl kaum überschreiten dürfte. Im Tageschart sei zudem zu sehen, dass der Index mit der Erholungsbewegung seit dem Verlaufstief bei 3.209 Punkten bis hoch zu 3.550 Punkte lediglich einen Pullback an den vorherigen geltenden Trendkanal durchgeführt habe und nun wieder nach unten abgeprallt sei.