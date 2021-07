Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, allerdings habe die obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart bislang einen weiteren Kursanstieg blockiert.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen. Gelinge ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal im Wochenchart, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 4.450 und 4.500 Punkte zu rechnen. Im Bereich von 4.500 Punkten befinde sich die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart, der im Vergleich zum zehn Jahre alten Trendkanal im Wochenchart aber relativ jung sei.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle erneut an der oberen Begrenzung im Wochenchart nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA im Tageschart. Werde der 10er EMA ebenfalls nach unten durchbrochen, könnten die Bären erneut den 50er EMA anlaufen. Erst mit einem Durchbruch unter den 50er EMA im Tageschart, würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich eintrüben und ein Trendwechsel von Long auf Short wahrscheinlich werden. In der Folge wäre dann wohl mit einem Rücklauf bis zum 200er EMA im Tageschart bei aktuell 3.946 Punkte zu rechnen. (27.07.2021/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich seit vier Handelswochen im oberen Bereich des steigenden Trendkanals im Wochenchart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein nachhaltiger Ausbruch sei dem S&P 500 in den vergangenen zehn Jahren nicht gelungen. Möglicherweise würden die Bullen nun den Durchbruch nach oben schaffen. Aktuell notiere der S&P 500 bereits leicht über dem steigenden Trendkanal im Wochenchart und habe am Vortag ein Verlaufshoch bei 4.422 Punkten markiert. Es bleibe aber abzuwarten, ob hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge, oder ob der S&P 500 nicht doch wieder nach unten abdrehe. Zumal sich bei 4.369 Punkten noch eine offene Kurslücke befinde. Kurslücken würden in der Regel schnell wieder geschlossen und als Anlaufmarken einer neuen Kursbewegung dienen.