Über 3.450 Punkte würde die nächste Anlaufmarke auf 3.480 Punkte lauten, wo sich aktuell die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals befinde. Darüber könnte direkt die Marke von 3.500 Punkten angesteuert werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 sei weiter long einzustufen, solange der 10er-EMA verteidigt werden könne. Korrekturen dürften im aktuellen Aufwärtstrend weiter im Bereich des 10er-EMA auslaufen und in der Folge eine neue Aufwärtswelle starten. Auf der Oberseite stehe einmal mehr die Marke von 3.480 Punkten mit der oberen Trendkanalbegrenzung als Anlaufmarke im Fokus. Und außerdem der obere Fibonacci-Fächer im 5-Jahreschart bei 3.540 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei nach dem langen Kursanstieg bereits deutlich überkauft. Die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 3.399 Punkten dürfte den Index ebenfalls anziehen. Eintrüben würde sich die Lage für die Bullen aber erst unter dem 10er-EMA. Dann müsste mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 3.300 Punkten gerechnet werden. (25.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) klettert immer weiter an und konnte am Vortag per Aufwärtskurslücke die Marke von 3.400 Punkten überspringen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der S&P 500 am Freitag bei 3.397 Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe er am Vortag direkt bei 3.418 Punkten eröffnet. Im Tageshoch seien 3.432 Punkte erreicht worden und damit ein neues Allzeithoch. Der Index zeige weiter Stärke. Am heutigen Dienstag könnte er wieder mit einer Aufwärtskurslücke eröffnen. Außerbörslich notiere der S&P 500 am frühen Dienstagmorgen bereits bei 3.448 Punkten. Angetrieben werde der Index von Hoffnungen der Investoren auf einen Durchbruch bei der Behandlung der Lungenkrankheit Covid19.