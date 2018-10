Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Rekordhoch von Ende September bei 2.941 Punkten kam es auch beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die sich gestern nochmals verschärft haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund diverser negativer Weichenstellungen dränge sich aktuell allerdings die Frage auf, ob die jüngsten Kursverluste erst den Auftakt markieren würden. Als Belastungsfaktoren würden die Analysten den Bruch des steilen Aufwärtstrends seit Februar 2016 (akt. bei 2.774 Punkten) bzw. das jüngste Candlestickmuster interpretieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde für den Monat Oktober ein sog. "bearish engulfing" zu Buche stehen. In diesem Umfeld würde ein nachhaltiger Rückfall in den Basishaussetrendkanal seit März 2009 (obere Begrenzung akt. bei 2.699 Punkten) für ein weiteres Schwächeindiz sorgen. Hilfreich sei dabei der Blick auf den RSI. Nach dem Bruch eines Aufwärtstrends liege im Verlauf des Oszillators zudem eine abgeschlossene Toppbildung vor. Solche Trendbrüche bzw. Indikatorformationen seien oft Vorboten der äquivalenten (negativen) Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf. Bei einem Rückfall in den angeführten Aufwärtstrendkanal würden die Tiefs vom April und Februar die nächste Haltezone bei 2.555/2.533 Punkten definieren. (25.10.2018/ac/a/m)