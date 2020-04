Ausblick: Die Lage im S&P 500 sei trotz des jüngsten Kursanstiegs weiterhin fragil, solange 2.800 Punkte nicht nachhaltig überschritten würden.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 pralle an der unter Begrenzung des steigenden Trendkanals im Fünf-Jahreschart nach unten ab und beende seine Bärenmarktrally im Bereich von 2.800 Punkten. In der Folge dürften die Bären Kurs auf die Unterstützung bei 2.640 Punkten nehmen, darunter dürften dann die noch offenen Kurslücken bei 2.538 und 2.300 Punkten angelaufen werden. Gehe es noch tiefer, dürften die Bären das Verlaufstief bei 2.191 Punkten anlaufen und dem Trend folgend wohl auch unterschreiten.



Die Long-Szenarien: Gelinge den Bullen ein nachhaltiger Anstieg über den Widerstand bei 2.800 Punkten, dürfte ein weiterer Hochlauf bis zum 200er EMA im Tageschart bei 2.964 Punkten folgen. Direkt darüber dürfte aber wohl die runde Marke von 3.000 Punkten den Bullen Einhalt gebieten. Über 3.000 Punkten würde sich die Lage für den S&P 500 auch langfristig wieder aufhellen. (14.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 23. März bei 2.191 Punkten in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das erste Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung sei am 26. März bei 2.640 Punkten markiert worden. In der Folge sei es zu einem kurzen Rücksetzer bis 2.447 Punkte am 01. April gekommen. Gefolgt von einem erneuten Anstieg bis 2.818 Punkte am 09. April. Die Aufwärtsbewegung sei aktuell weiterhin als Bärenmarktrally zu sehen. Darauf würden auch die nach unten noch offenen Kurslücken bei 2.538 und 2.300 Punkten hindeuten. Diese Kurslücken sollte vor einem nachhaltigen Anstieg noch geschlossen werden. Im Fünf-Jahreschart sei zudem zu erkennen, dass der Index bisher einen normalen Pullback zur unteren Begrenzung des alten steigenden Trendkanals durchgeführt habe. Bleibe der Index unter dieser Trendkanalbegrenzung, dürfte eine neue Abwärtswelle folgen.