Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend sei klar intakt, allerdings sei auf der Oberseite bei 3.650 Punkten bisher kein Durchkommen für den S&P 500. Dies könnte sich am heutigen Dienstag ändern. Vorbörslich notiere der Index bei 3.654 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könnte einen neuen Ausbruchsversuch unternehmen und einen Anstieg über den Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 3.650 Punkten versuchen. Gelinge dies, würde sich die strategische Lage deutlich aufhellen und wohl ein Anstieg bis zur Marke von 4.000 Punkten bevorstehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei bereits zu überhitzt, um einen Durchbruch nach oben zu schaffen und pralle doch wieder am Fibonacci-Fächer bei 3.650 Punkten nach unten ab. Rutsche der Index dann auch noch unter den 10er EMA im Tageschart, würde sich die Lage kurzfristig eintrüben und weitere Abwärtsdynamik bis zum 50er EMA im Tageschart zu erwarten sein. Solange der S&P 500 aber über dem 200er EMA im Tageschart notiere, sei langfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Erst unter dem 200er EMA wäre im S&P 500 mit einem erneuten Kursrückgang bis zur runden Marke von 3.000 Punkten zu rechnen. (01.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 bewegt sich weiterhin direkt im Bereich des langfristigen Fibonacci-Fächers im Wochenchart um 3.650 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das bisherige Verlaufshoch sei bei 3.645 Punkten markiert worden. Im Tageschart sei der Widerstandsbereich zwischen 3.620 und 3.650 Punkten zu erkennen. Auf der Unterseite werde der S&P 500 durch den ansteigenden 10er EMA gedeckt. Kurzfristige Kursrückgänge seien in den Vortagen immer genau an diesem 10er EMA ausgelaufen. Es bleibe abzuwarten, ob dem S&P 500 ein nachhaltiger Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer gelinge. Denn der S&P 500 sei bereits deutlich überhitzt. Der Fear & Greed-Index von CNN Money notiere aktuell bei 88 Punkten im Bereich Extreme Greed und zeige damit bereits sehr dünne Luft im S&P 500 an.