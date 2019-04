Ausblick: Um ein neues Allzeithoch auszubilden, müsste der Index über die 2.940 Punkte-Marke klettern. Vom aktuellen Kursniveau wäre ein Anstieg von rund 33 Punkten nötig. Bis zu diesem Kursniveau sei ein markanter horizontaler Widerstand nicht auszumachen.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 2.870 Punkten würden die Bullen im Vorteil bleiben und könnten den Index auf ein neues Allzeithoch schieben. Oberhalb von 2.940 Punkten würde die runde 3.000 Punkte-Marke in das Blickfeld der Anleger rücken. Auf diesem Kursniveau könnten dann jedoch Gewinnmitnahmen erfolgen.



Die Short-Szenarien: Sollten die Bullen es in dieser Woche nicht schaffen, ein neues Allzeithoch auszubilden, dürften bei einer entsprechenden Umkehrkerze auf Wochensicht die Bären das Kommando übernehmen. Alternativ könnte sich eine bärische Formation knapp über dem Allzeithoch ausbilden. Ein prozyklisches Verkaufssignal läge erst bei einem Tagesschlusskurs unter 2.870 Punkten vor. (23.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Erholung beim S&P 500-Index , die im Dezember des letzten Jahres bei 2.346 Punkten begann, wurde in den letzten Wochen konsequent fortgeführt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch das Aufwärtsmomentum schwäche sich nun etwas ab. Allerdings hätten die Bullen noch die besseren Karten, denn der Aufwärtstrend sei weiter intakt und nicht unterbrochen worden. Jede Korrektur habe sich deutlich über dem vorhergehenden Tiefpunkt vollzogen. Die letzte Korrekturbewegung Ende März habe an der markanten Unterstützungszone bei 2.800 Punkten geendet. In der vergangenen Woche habe der S&P 500-Index knapp über der 2.900 Punkte-Marke geschlossen. Zwar sei der Wochenauftakt holprig gewesen, doch die Bullen hätten im Handelsverlauf wieder zurückschlagen können. Daher habe der gestrige Tagesschlusskurs erneut über der 2.900 Punkte-Marke gelegen.