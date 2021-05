Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 weiterhin intakt, allerdings befinde sich der Index aktuell in einer ausgedehnten Seitwärtsphase direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und sich über dem 10er EMA im Tageschart halten. Damit würde er kurzfristige Stärke demonstrieren und ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstandsbereich bei 4.240 Punkten möglich werden. Gehe es weiter höher, wäre die nächste Zielmarke bei 4.260 Punkten an der oberen Trendkanalbegrenzung zu sehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne sich nur kurz über dem 10er EMA halten und drehe im Verlauf wieder nach unten ab. Die Anlaufmarke wäre dann erneut der Bereich um den 50er EMA bei 4.090 Punkten und der unteren Trendkanalbegrenzung bei 4.075 Punkten. Gelinge den Bären ein Durchbruch aus dem steigenden Trendkanal nach unten, wäre langfristig ein weiterer Rücklauf bis zum 200er EMA im Tageschart bei aktuell 3.762 Punkten möglich. (25.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich im Wochenchart direkt an der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den Vorwochen sei der Index hier bereits kurzfristig nach unten abgeprallt, habe sich im weiteren Verlauf aber wieder etwas erholen können und tendiere aktuell seitwärts. Im Tageschart sei der S&P 500 seit dem Verlaufshoch bei 4.238 Punkten wieder abgesackt und habe eine Korrektur bis zum 50er EMA bei 4.056 Punkten durchgeführt. In der Folge sei es zu einem Hochlauf bis leicht über den 10er EMA mit dem Verlaufshoch bei 4.183 Punkten und einem weiteren Kursrutsch zum 50er EMA bei 4.061 Punkten gekommen. Der S&P 500 habe dann am 50er EMA einen Doppelboden bilden und dann deutlich ansteigen können. Am Vortag seien im Tageshoch 4.209 Punkte markiert worden.