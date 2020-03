Ausblick: Der S&P 500 zeige sich enorm schwach. Mögliche Aufwärtskorrekturen dürften weitgehend durch die Interventionen der FED angetrieben werden und wohl bald wieder auslaufen.



Die Short-Szenarien: Sollte der S&P 500 die Marke von 2.200 Punkten nachhaltig aufgeben, dürfte sich wohl neue Abwärtsdynamik entwickeln und die runde Marke von 2.000 Punkten angelaufen werden. Würden die Bären den Index noch tiefer drücken, dürfte der untere Fibonacci-Fächer im Fünf-Jahreschart im Bereich von aktuell etwa 1.920 Punkten folgen. Von einer Trendwende wäre erst über der Marke von 2.500 Punkten auszugehen. Solange der S&P 500 unter 2.500 Punkten bleibe, sei mit weiter fallenden Kursen zur rechnen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne eine Erholung starten und die Marke von 2.500 Punkten mittelfristig erobern. Dann wäre ein weiterer Hochlauf bis zum 200er EMA im Fünf-Jahreschart bei 2.660 Punkten zu erwarten. Erst über 2.660 Punkte wäre ein langfristiger Richtungswechsel im S&P 500 mit einem erneuten Hochlauf bis 3.000 Punkte denkbar. (24.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Auch am Vortag konnte sich der S&P 500 weiterhin nicht aus seinem steilen Abwärtstrend lösen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei kurzfristig bereits unter die Marke von 2.200 Punkten gesackt und habe im Tagestief vom Vortag 2.191 Punkte erreicht. Per Handelsschluss habe der S&P500 bei 2.237 Punkten notieren können, nachbörslich habe der Index noch bis 2.250 Punkte ansteigen können. Zu beachten sei, dass die US-Notenbank aktuell massiv an den Finanzmärkten interveniere und versuche, die Verkaufspanik einzudämmen und die Lage zu beruhigen. Am Vortag habe die FED unbegrenzte Ankäufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren angekündigt. Noch in der laufenden Woche sollten Treasuries für USD 375 Mrd. und Hypothekenpapiere für USD 275 Mrd. gekauft werden. Ob diese Maßnahmen langfristig reichen würden, um eine Trendwende herbeizuführen?