Ausblick: Ab Mitte Juli 2019 habe der S&P 500 mehrfach versucht, die massive Widerstandszone zwischen 3.000/3.030 Punkten zu überwinden und sei jedes Mal gescheitert. Ob die Kraft nun ausreiche?



Die Short-Szenarien: Die Bullen würden immer wieder gegen den Widerstandsbereich zwischen 3.000/3.030 Punkten anrennen, würden aber wie bereits zuvor erneut nach unten abdrehen. Für wieder fallende Kurse spreche auch die nach unten hin noch offene Kurslücke bei 2.948 Punkten. Diese sollte vor einem nachhaltigen Anstieg geschlossen werden, damit die Bullen den Rücken für einen nachhaltigen Hochlauf frei hätten. Im Bereich von 2.950 Punkten verlaufe aktuell auch der 50er EMA, der einen Rücklauf auffangen könnte. Gehe es nach der Schließung der Kurslücke doch weiter runter, dürfte die Unterstützung bei 2.900 Punkten angelaufen werden. In diesem Bereich würde auch der nur etwas tiefer verlaufende 200er EMA bei aktuell 2.884 Punkten als wichtige Unterstützung dienen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die runde Marke von 3.000 Punkten verteidigen und in der Folge Kurs auf 3.020 und 3.030 Punkte nehmen. Über 3.030 Punkten würde sich die Lage für die Bullen deutlich aufhellen und ein Hochlauf bis 3.050/3.060 Punkte und darüber bis 3.100 Punkte wahrscheinlich werden. (22.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Index S&P 500 konnte am Vortag weiter zulegen und mit einem Aufschlag von 0,69% bei 3.006 Punkten und damit wieder leicht über der runden Marke von 3.000 Punkten aus dem Handel gehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit befinde sich der US-Leitindex wieder im alten Widerstandsbereich zwischen 3.000 und 3.030 Punkten. In dieser massiven Widerstandszone sei der S&P 500 in den Vorwochen bereits mehrfach nach unten abgedreht. Der Index könnte in diesem Bereich nun ein Dreifachtopp bilden, eine langfristige bearishe Umkehrformation.