Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hat zuletzt exakt dort gedreht, wo er aus chartechnischer Sicht drehen musste. Gemeint ist die Bastion aus der Parallelen (akt. bei 2.607 Punkten) zum Basisaufwärtstrend seit März 2009 und dem steilen Haussetrend seit Februar 2016 (akt. bei 2.570 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Rahmen der Korrektur vom Februar sei zudem die 200-Tage-Linie (akt. bei 2.579 Punkten) als Unterstützung bestätigt worden. Damit würden die amerikanischen Standardwerte im Vergleich zu den europäischen Pendants unverändert eine bemerkenswerte Relative Stärke aufweisen. Bisher vollziehe sich die Kursaktivität des Monats März vollständig innerhalb der Korrekturkerze vom Februar, so dass (aktuell) eine klassische "inside candle" entstehe. Dieses spreche zunächst einmal ‎dafür, dass der größte Verkaufsdruck abgearbeitet worden sei. Eine echte Breitseite drohe dem S&P 500 ohnehin erst dann, wenn die eingangs angeführte Kreuzunterstützung verletzt werde. Vor diesem Hintergrund würden sich die beiden o. g. ‎Trendlinien als strategische Absicherung anbieten. Auf der Oberseite möchten die Analysten die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 2.789/2.801 Punkten hervorheben, denn ein Sprung über diese Marken rücke das bisherige Allzeithoch bei 2.873 Punkten wieder in den Fokus. (19.03.2018/ac/a/m)