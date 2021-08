Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt und solange der 10er EMA im Tageschart halte, sei kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne den 10er EMA verteidigen und damit weiteren Aufwärtswillen bekunden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Marke von 4.500 Punkten. In diesem Bereich würde die Luft dann aber aufgrund der oberen Trendkanalbegrenzung bereits wieder recht dünn werden. Ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal sei aktuell eher unwahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 rutsche erneut unter den 10er EMA und generiere damit ein kurzfristiges Schwächesignal. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um den 50er EMA. Falle der S&P 500 auch unter den 50er EMA zurück, würde sich die Lage mittelfristig eintrüben und ein sehr bearishes Signal generiert werden. In diesem wäre mit einer längeren Abwärtskorrektur bis in den Bereich von 4.000 Punkten zu rechnen. (24.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 hatte ab dem Verlaufshoch bei 4.480 Punkten eine Abwärtskorrektur im bestehenden Aufwärtstrend durchgeführt und ist bis in den Bereich des 50er EMA bei aktuell 4.360 Punkten zurückgekommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der Index aber erneut am 50er EMA nach oben abgeprallt und habe die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Der 50er EMA habe in der Vergangenheit bereits eine solide Unterstützung gebildet. Solange der S&P 500 über dem 50er EMA notiere, sei mittelfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Der Index habe dann auch weiter hochgezogen und am Vortag mit 4.489 Punkten ein neues Verlaufshoch gebildet. Allerdings werde der S&P 500 im Wochenchart durch die obere Begrenzung des Trendkanals blockiert und bewege sich daher in dünner Luft. In den vergangenen zehn Jahren sei der S&P 500 immer wieder an dieser Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt.