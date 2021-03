Ausblick: Möglicherweise bilde sich eine Kette von tieferen Verlaufshochs im S&P 500.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 drehe unter dem Verlaufshoch bei 3.983 Punkten wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den 50er EMA und das Verlaufstief bei 3.853 Punkten. Komme es hier zu einem Durchbruch nach unten unter das Verlaufstief, trübe sich die Lage für den S&P 500 wieder ein. Dann wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 3.723 Punkten zu rechnen. Darunter könnte dann ein Rücklauf zum 200er EMA bei 3.580 Punkten folgen. Solange der 200er EMA nicht nachhaltig unterschritten werde, seien im S&P 500 langfristig weiter steigende Kurse zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen und das Verlaufshoch bei 3.983 Punkten überbieten. In diesem Fall wäre die runde Marke von 4.000 Punkten das nächste Anlaufziel. Darüber wäre ein weiterer Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei etwa 4.100 Punkten zu erwarten. (30.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief bei 3.233 Punkten Ende Oktober in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien Abwärtskorrekturen in der Regel leicht unter dem 10er EMA ausgelaufen. In der Extension seien Abwärtskorrekturen weitgehend am 50er EMA aufgefangen worden. Zudem bewege sich der S&P 500 in einem steigenden Trendkanal, der bisher weitgehend bestätigt worden sei. Ein Fehlausbruch nach unten Anfang März mit einem Verlaufstief bei 3.723 Punkten habe sich als Bärenfalle erwiesen und sei schnell wieder neutralisiert worden. Seitdem befinde sich der S&P 500 erneut im steigenden Trendkanal. Das bisherige Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung bei 3.983 Punkten sei bisher aber noch nicht übertroffen worden. Am Vortag habe der S&P 500 ein Tageshoch bei 3.981 Punkten erreicht.