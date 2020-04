Ausblick: Der S&P 500 befinde sich weiterhin in einer Bärenmarktrally im übergeordneten Abwärtstrend. Der 200er EMA bei 2.664 Punkten gelte nun als wichtige Signalmarke für den weiteren Verlauf.



Die Short-Szenarien: Der Index könne den 200er EMA im Fünf-Jahreschart nicht mehr überwinden und beende seine Bärenmarktrally ein diesem Bereich. Die Bären würden wieder das Szepter übernehmen und den Index wieder nach unten bis auf 2.640 Punkte zurückdrücken. Gehe es weiter tiefer, dürfte das Verlaufstief bei 2.447 Punkten vom 1. April angelaufen und wohl auch unterschritten werden. Langfristig dürften die Bären Kurs auf die tiefe offene Kurslücke bei 2.300 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne nachhaltig über den 200er EMA ansteigen und damit die Lage langfristig deutlich aufhellen. In der Folge wäre dann ein Hochlauf zur unteren Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals bei 2.820 Punkten im Fünf-Jahreschart zu erwarten. Gelinge hier ebenfalls ein Durchbruch nach oben, dürfte der S&P 500 dem alten Trendkanal weiter folgen. Ob dies vor dem Hintergrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie mit ihren massiven wirtschaftlichen Verwerfungen allerdings gelinge, bleibe fraglich. (07.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend aber aktuell in einer Bärenmarktrally, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der US-Index mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel starten und im weiteren Verlauf deutlich hochziehen können. Dabei sei auch der Widerstandsbereich bei 2.640 Punkten nach oben durchbrochen worden. Der Index sei schließlich bei 2.663 Punkten aus dem Handel gegangen. Zu beachten seien die beiden unteren Kurslücken bei 2.538 und 2.300 Punkten. Diese dürften vor einem nachhaltigen Kursanstieg wohl wieder geschlossen werden. Aktuell befinde sich der Index zudem am wichtigen 200er EMA im Fünf-Jahreschart, der einen massiven Widerstand darstelle. Ob den Bullen hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge, bleibe abzuwarten.