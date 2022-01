6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) von EUR 23,50 auf 24,00 EUR.Die Analysten der RBI hätten ihre Schätzungen angepasst, da sie nicht mehr von einem zeitnahen Verkauf der Beteiligung an der IMMOFINANZ ausgehen, sondern eher einen Ausbau der bestehenden Position erwarten würden. Folglich hätten die Analysten der RBI ihre Prognosen für die Mieteinnahmen leicht nach unten revidiert. Die Auswirkung auf den FFO I halte sich jedoch in Grenzen, da die Analysten der RBI in 2023e wieder von einem positiven Ergebnisbeitrag der IMMOFINANZ-Dividende ausgehen würden.Derzeit würden scheinbar zwei Optionen erwogen, um mit der aktuellen IMMOFINANZ-Situation umzugehen. Die S IMMO erhöhe entweder ihren Anteil, um den Einfluss der CPI-Group bei der IMMOFINANZ auszugleichen, oder man verkaufe die IMMOFINANZ-Beteiligung, sofern das Angebot erhöht werde. Durch den Verkauf könnte die CPI, durch die eigenen Anteile und die IMMOFINANZ-Beteiligung, möglicherweise auch einen erheblichen Einfluss auf die S IMMO erhalten. Erstere Option würde Kapital in einer Investition binden, welche das Management letztlich verkaufen wolle. Der Verkauf der Aktien an den Investor mache eine Fusion wahrscheinlicher, da die CPI auch ihren Einfluss auf die S IMMO verstärken würde, jedoch würde das S IMMO-Management eine faire Entschädigung der eigenen Aktionäre versuchen sicherzustellen, was letztlich eine erhebliche Erhöhung des Angebotspreises der CPI erfordere.Selbstverständlich gebe es in diesem Prozess viele unterschiedliche Faktoren und im Laufe der kommenden Wochen oder Monate seien weitere Optionen denkbar. So könnte das Teilübernahmeangebot der S IMMO scheitern oder eine Einigung zwischen S IMMO und CPI erzielt werden. Eine Möglichkeit, die die Analysten der RBI derzeit für eher unwahrscheinlich halten würden, sei, dass die S IMMO ihren IMMOFINANZ-Anteil an einen unbeteiligten Dritten verkaufe.Die Analysten der RBI würden das Kursziel von EUR 23,50 auf EUR 24,00 erhöhen, jedoch ihre Empfehlung aufgrund einer Kurserholung seit der letzten Aktieninfo von "Kauf" auf "halten" ändern. Durch die Beteiligung der CPI Group und das Übernahmeangebot für die IMMOFINANZ habe sich die Situation seit dem letzten Update der Analysten der RBI etwas verändert. Die zunehmenden gegenseitigen Beteiligungen zwischen den drei Unternehmen würden die Fusions-Story wieder stärker in den Fokus rücken. Das Unternehmen bevorzuge es nach wie vor, eigenständig zu bleiben und habe daher Abwehrmaßnahmen ergriffen, welche mehr Kapital binden und möglicherweise einige der Wachstumspläne des Portfolios verzögern könnten. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass die Kursentwicklung im ersten Quartal 2022 vor allem durch Meldungen rund um die Übernahmeereignisse getrieben sein werde und die fundamentale Entwicklung des Unternehmens etwas in den Hintergrund rücke.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, senken ihre Anlageempfehlung für die S IMMO-Aktie von "Kauf" auf "halten". (Analyse vom 19.01.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen zwölf Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.