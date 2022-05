12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Wiener Börse-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

23,25 EUR -0,21% (30.05.2022, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

23,30 EUR -0,43% (27.05.2022)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Wiener Börse-Symbol S IMMO-Aktie:

SPI



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (30.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) unter die Lupe.Die S IMMO habe eine starke Umsatzdynamik gezeigt, die von allen Umsatzbereichen getragen worden sei. Die Mieteinnahmen seien im Jahresvergleich um 12% auf EUR 35,8 Mio. (RBIe EUR 35 Mio.) gestiegen, während ein 30%-iger Anstieg der Betriebskosten, die den Mietern in Rechnung gestellt worden seien (EUR 12 Mio.), und eine Erholung des Hotelbetriebs mit Einnahmen von EUR 9,2 Mio. (EUR 1,9 Mio. in Q1 21) zusätzliche Unterstützung geboten hätten. Dies habe zu einem Umsatzanstieg von EUR 43 Mio. auf EUR 57 Mio. im Jahresvergleich geführt, was auch die Analysten-Erwartungen von EUR 53 Mio. übertroffen habe.Da die Aufwendungen gleichzeitig weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, habe sich die Outperformance ebenfalls in den Nettomieteinnahmen (EUR 29,8 Mio. vs. EUR 27,2 Mio.), dem EBITDA (EUR 23,5 Mio. vs. EUR 21,5 Mio.) und dem EBIT (EUR 20,4 Mio. vs. EUR 19,2 Mio.) niedergeschlagen. Im Vergleich zu einem Verlust von EUR 1,3 Mio. in Q1 21 hätten die Hotels das Ergebnis mit einem GOP von EUR 1,2 Mio. gestützt. Ein positives Finanzergebnis (EUR 1,7 Mio.), getrieben durch die Bewertung von Zinsderivaten, habe das EBT von EUR 22,1 Mio. (RBIe EUR 18,7 Mio.) unterstützt und ein positiver Steuerbeitrag (EUR 2,0 Mio.) habe zur Ergebnisverbesserung beim Nettogewinn (EUR 24,0 Mio. vs. RBIe EUR 15,7 Mio.) beigetragen.Ähnlich wie bei der GuV nach IFRS habe der Gewinn aus Immobielenbewirtschaftung mit EUR 14,6 Mio. die Analysten-Prognosen (EUR 12 Mio.) aufgrund der gestiegenen Umsätze und der im Rahmen der Schätzungen liegenden Kostenbasis übertroffen. Die Liquidität sei im Quartal erwartungsgemäß deutlich auf EUR 778 Mio. (Vorjahr: EUR 376 Mio.) gestiegen, was auf den Verkauf der IMMOFINANZ-Beteiligung mit einem Barmittelerlös von EUR 453 Mio. zurückzuführen sei. Die Eigenkapitalquote habe sich auf 46,2% und der EPRA LTV lag bei 30,8% verbessert.Die Analysten würden die Veröffentlichung aufgrund der starken Umsatz- und Ergebnisdynamik positiv sehen. Dennoch werde der Aktienkurs derzeit durch die Erwartung eines möglichen Pflichtangebots der CPI Property Group in Höhe von EUR 23,5 pro Aktie gestützt. Die Hauptversammlung, auf der auch über die Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung, die eine Voraussetzung für das Angebot sei, abgestimmt werde, finde diesen Mittwoch, den 1. Juni, statt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.