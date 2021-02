Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (01.02.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Nach vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 habe die SYZYGY AG einen Umsatzrückgang in Höhe von -14,1% auf rund 55,2 Mio. EUR (VJ: 56,53 Mio. EUR) ausgewiesen. Diese Entwicklung liege voll im Rahmen der Unternehmens-Guidance eines Umsatzrückgangs von 10 bis 20%. Daran angelehnt, hätten die Analysten in ihren bisherigen Schätzungen leicht höhere Umsatzerlöse in Höhe von 56,53 Mio. EUR prognostiziert. Erwartungsgemäß hätten die in Deutschland tätigen Gesellschaften eine geringere Umsatzminderung in Höhe von rund -10% auf 45,2 Mio. EUR aufgewiesen, während die im Ausland tätigen Gesellschaften einen Umsatzrückgang in Höhe von rund -29% auf 11,5 Mio. EUR verzeichnet hätten. Nach der erfolgreichen Restrukturierung in UK und in den USA habe die SYZYGY AG von einem wieder anziehenden Geschäft profitiert, so dass die internationalen Umsätze eine insgesamt positive Tendenz aufweisen würden. Im vierten Quartal 2020 hätten die internationalen Umsätze nur noch um rund -8% unter dem Vorjahreswert gelegen.Während die vorläufigen Umsätze insgesamt im Rahmen der Erwartungen geblieben seien, sei das vorläufige EBIT in Höhe von 3,9 Mio. EUR (EBIT-Marge: 7,1%) jedoch besser als erwartet gewesen. Sowohl die von der Gesellschaft in Aussicht gestellte EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich als auch die EBIT-Prognose der Analysten in Höhe von 3,66 Mio. EUR seien damit jeweils übertroffen worden. In der Quartalsaufteilung werde die insbesondere im vierten Quartal überproportionale EBIT-Verbesserung ersichtlich.Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das SYZYGY-Management erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021 ausgegeben. Bei einem erwarteten Umsatzwachstum in Höhe von rund 10% werde mit einer EBIT-Marge im hohen einstelligen Bereich gerechnet. Die Analysten würden ihre Schätzungen an die Guidance anpassen und für 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 60,72 Mio. EUR (bisher: 62,80 Mio. EUR) und mit einem EBIT in Höhe von 6,10 Mio. EUR (bisher: 6,28 Mio. EUR) rechnen. Für 2022 würden die Analysten mit einer gleichbleibenden Wachstumsdynamik rechnen und Umsatzerlöse in Höhe von 66,79 Mio. EUR (bisher: 69,08 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 6,79 Mio. EUR (bisher: 7,22 Mio. EUR) erwarten.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, sind überzeugt, dass der Turn-Around im Jahr 2021 abgeschlossen wird und vergeben für die SYZYGY-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link