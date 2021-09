Xetra-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.



Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com. (06.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SYNLAB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Labordienstleisters SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SYNLAB habe zu Wochenbeginn ein neues Rekordhoch erreicht. Beflügelt worden sei das Papier am Montag vom bevorstehenden Aufstieg in den SDAX sowie von einer positiven Analystenstimme. Aktionäre der ersten Stunde vom Börsengang im April könnten sich inzwischen über einen Buchgewinn von mehr als 20 Prozent freuen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe nach dem unerwartet guten Quartal das Kursziel für SYNLAB von 21,90 auf 23,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Analysten hätten das höhere Kursziel mit dem anhaltenden Rückenwind begründet, den der Labordienstleister aus dem Geschäft mit Covid-19-Tests erhalte. Ein 25-prozentiger Abschlag gegenüber der Aktie des australischen Konkurrenten Sonic Healthcare sei nicht gerechtfertigt.Für weiteren Schwung habe die Mitteilung der Deutschen Börse am Freitagabend nach Börsenschluss gesorgt. SYNLAB werde am 20. September in den Nebenwerte-Index SDAX einziehen. Eine solche Indexzugehörigkeit werde für erhöhtes Interesse unter Investoren sorgen.Die Aktie des Börsenneulings SYNLAB habe sich über Monate schwer getan. Die SDAX-Aufnahme und die Kurszielerhöhung von Goldman Sachs würden für einen endgültigen charttechnischen Befreiungsschlag sorgen. Die Aktie habe den Widerstand bei 19,99 Euro übersprungen und zwischenzeitlich mit 21,91 Euro ein Rekordhoch erreicht. Anleger können weiterhin eine kleine spekulative Position bei der Aktie von SYNLAB aufbauen, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SYNLAB-Aktie: