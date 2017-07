Tradegate-Aktienkurs SYGNIS-Aktie:

1,60 EUR -2,44% (13.07.2017, 09:07)



ISIN SYGNIS-Aktie:

DE000A1RFM03



WKN SYGNIS-Aktie:

A1RFM0



Ticker-Symbol SYGNIS-Aktie:

LIO1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SYGNIS-Aktie:

SYGWF



SYGNIS (ISIN: DE000A1RFM03, WKN: A1RFM0, Ticker-Symbol: LIO1, NASDAQ OTC-Symbol: SYGWF), mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung kompletter Genome entwickelte TruePrime ™ Produktlinie und SensiPhi®, welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript ™ Reverse Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (13.07.2017/ac/a/nw)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - SYGNIS-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die SYGNIS-Aktie weiterhin zu meiden.Die Experten hätten die Aktie der SYGNIS AG in der Vergangenheit immer wieder zum Verkauf empfohlen. Alle Verkaufshinweise hätten sich Stand heute stets als richtig erwiesen. Die heutige SYGNIS AG bestehe nunmehr aus: SYGNIS (alt) und der größeren Zukäufe Expedeon sowie Innova Biosciences. Ob die drei zusammen nunmehr ein erfolgreiches Unternehmen ergeben würden, würden die Experten allerdings zu bezweifeln wagen. Das Unternehmen werde dank der Akquisitionen natürlich in diesem Jahr den Umsatz massiv steigern. Geplant sei ein Umsatz von 10 Mio. Euro. Zum Verlust schweige sich die Gesellschaft bis heute aus. Geplant sei im Q4 der Break-Even. Selbst wenn SYGNIS die Ziele erreiche, würden die Experten den Börsenwert von mehr als 70 Mio. Euro für völlig daneben halten. An die grandiosen Umsatzzuwächse in der Zukunft würden sie jedenfalls nicht glauben.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die SYGNIS-Aktie weiter zu meiden. (Analyse vom 13.07.2017)XETRA-Aktienkurs SYGNIS-Aktie:1,61 EUR +1,71% (13.07.2017, 09:31)