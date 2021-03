XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

23,10 EUR +3,59% (16.03.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

23,25 EUR +2,88% (16.03.2021, 22:26)



ISIN SÜSS MicroTec-Aktie:

DE000A1K0235



WKN SÜSS MicroTec-Aktie:

A1K023



Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SMHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SESMF



Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (16.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) unter die Lupe.Zunehmende Investitionen der Kunden würden bei SÜSS Microtec spürbaren Rückenwind liefern. Die Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterherstellung der Bayern seien stark nachgefragt - die Aktie ebenfalls. Für die vergangenen zwölf Monate stehe ein Plus von über 180% zu Buche, seit Jahresanfang seien es nach der jüngsten Konsolidierung noch 20%. Mit einem neuen Vorstand wolle die Gesellschaft in den kommenden Jahren weiter kräftig durchstarten.Die Orderbücher seien prall gefüllt. Die Prognosen für 2020 seien nach dem schwachen Jahr 2019 klar übertroffen worden. Der Wechsel an der Führungsspitze sollte reibungslos umgesetzt werden. Die SÜSS MicroTec-Aktie habe 20% von ihrem Hoch korrigiert und die Unterstützung im Bereich um 20 Euro erfolgreich getestet. Das Feld für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends sei bestellt. "Der Aktionär" spekuliere daher auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie: