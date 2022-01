Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SUSE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

32,20 EUR 0,00% (20.01.2022, 11:16)



XETRA-Aktienkurs SUSE-Aktie:

32,00 EUR -0,62% (20.01.2022, 11:02)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (20.01.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Der Software-Konzern SUSE toppe im vierten Quartal die Erwartungen und übertreffe auch im Gesamtjahr sowohl die eigenen, als auch die Prognosen der Analysten. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Management mit anhaltend starkem Wachstum. Insbesondere der Cloud-Sektor dürfte für Schwung sorgen.Mit einem bereinigten Umsatz von 576 Millionen Dollar habe SUSE die eigene Prognose von 564 bis 574 Millionen Dollar leicht übertroffen. Analysten hätten im Durchschnitt mit lediglich 563 Millionen Dollar gerechnet.Auch beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe der Linux-Spezialist mit 212 Millionen Dollar über den Analysten-Schätzungen von 201 Millionen gelegen.Für 2022 rechne das SUSE-Management mit einem Umsatzplus im hohen Zehnerbereich. Mittelfristig strebe das Unternehmen ein Wachstum von rund 20 Prozent im Jahr an.Bei den Anlegern seien die Zahlen gut angekommen: Nachdem die Papiere seit Jahresbeginn 25 Prozent eingebüßt hätten, lege der Kurs am Donnerstagvormittag in Frankfurt mehr als elf Prozent zu.Nach dem Abverkauf der letzten Wochen sollten die guten Geschäftszahlen für eine Trendwende bei der Kursentwicklung sorgen. "Der Aktionär" ist für SUSE weiter bullish, investierte Anleger bleiben an Bord, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2022)