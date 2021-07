Börsenplätze SUSE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

29,49 EUR -11,92% (15.07.2021, 15:31)



Xetra-Aktienkurs SUSE-Aktie:

30,20 EUR -9,82% (15.07.2021, 15:19)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (15.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareentwicklers SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.SUSE habe am Dienstag seine Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Besonders die Übernahme eines US-Unternehmens mache sich bemerkbar. Allerdings habe sich das Wachstum des Softwareanbieters deutlich abgeschwächt. Die Aktie sei daraufhin auf Talfahrt gegangen und nähre sich zunehmend dem Ausgabepreis vom IPO Ende Mai an.Der bereinigte Umsatz des Nürnberger Unternehmens sei zwischen Februar und April 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf knapp 137 Millionen Dollar geklettert. Für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres habe SUSE ein Plus beim bereinigten Umsatz von 13 Prozent gegenüber 2020 verbucht.Für Schub habe besonders die gestiegene Nachfrage nach Cloud-Lösungen gesorgt. In diesem Bereich habe Suse 2020 Rancher Labs übernommen, was die Umsätze im Cloud-Segment im Q2 2021 im Vergleich mit dem zweiten Vierteljahr 2020 um 47 Prozent habe steigen lassen.Die gute Entwicklung des Cloud-Geschäfts und die Bestätigung der Jahresprognose sind positiv, Anleger greifen bei SUSE trotzdem nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link