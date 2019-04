Auf Basis eines Kurspotenzials von mehr als 80 Prozent stufen Bastian Brand und Holger Steffen, Aktienanalysten von SMC Research, die STS Group-Aktie mit "speculative buy" ein, wobei der spekulative Charakter vor allem aus dem Umstand resultiert, dass der Unternehmenswert im hohen Maß von den Margenverbesserungen der Zukunft abhängt. Das Kursziel laute 15,10 Euro. (Analyse vom 15.04.2019)



Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein weltweit führender Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen pro forma Umsatz von über 425 Mio. Euro erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 16 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und SMC (Sheet Molding Compound). SMC Technologie wird in der Elektromobilität insbesondere im Bereich des leichten Fahrzeugbaus verwendet und kann Metallkomponenten effizient ersetzen. STS hat einen starken Footprint in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller. (15.04.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von SMC Research:Bastian Brand und Holger Steffen, Aktienanalysten von SMC Research, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) mit dem Rating "speculative buy" auf.Die STS Group habe im vergangenen Jahr den Sprung an die Börse geschafft und mit der organisatorischen Integration der in der Vergangenheit übernommenen Unternehmensteile den Grundstein für die Realisierung zahlreicher umsatz- und kostenseitiger Synergien gelegt.Das Unternehmen als Ganzes sei 2018 mit einer unbereinigten EBITDA Marge von 3 Prozent nur unterdurchschnittlich profitabel gewesen, allerdings hätten sich im wichtigen Plastics Segment mit einer Erhöhung der Marge um 4,2 Prozentpunkte zum Vorjahr bereits erste deutliche Verbesserungen gezeigt.Darüber hinaus würden in diesem Jahr Sonderbelastungen in Höhe von 11,8 Mio. Euro wegfallen, was sich entsprechend positiv in der (unbereinigten) EBITDA-Marge und im Cashflow niederschlagen werde.Erfreulich und für die Zukunft erfolgversprechend seien nach Meinung der Analysten auch die Eröffnung einer dritten Produktionsstätte in China sowie die absehbar höhere Auslastung des in Polen im Jahr 2017 in Betrieb gegangenen Werkes.Etwas kritischer sähen die Analysten die jüngste Entwicklung im Acoustics Segment, für das noch keine Trendwende absehbar sei. Auch der Konzernumsatz im zweiten Halbjahr 2018 habe insgesamt, trotz saisonaler Effekte, eine kleine Enttäuschung dargestellt. Darüber hinaus bestehe eine starke Abhängigkeit gegenüber der Investitionsbereitschaft und der Entwicklung der KfZ-Industrie in ihrer Gesamtheit. Die langfristige Natur und Planbarkeit der Aufträge und der hohe Auftragsbestand (1,9 Mrd. Euro) seien dagegen risikosenkende Faktoren.Als Fazit bleibe festzuhalten, dass das Unternehmen aktuell noch am Anfang eines langfristigen und noch mit einer erheblichen Unsicherheit behafteten Effizienzverbesserungs- und Wachstumsprozesses stehe. Nach dem Börsengang im Juni letzten Jahres sei der Aktienkurs des Unternehmens stark gesunken, was nach Meinung der Analysten auch damit zu tun habe, dass 2018 noch ganz im Zeichen der organisatorischen Integration des Unternehmens gestanden habe und kurzfristige Erfolge in der organischen Umsatzentwicklung somit nicht zu vermelden gewesen seien.Die jüngsten Erfolge in der Auftragsakquise und weitere, von den Analysten unterstellte, würden sich aber mittelfristig in einer höheren Erlösdynamik niederschlagen, die mit höheren Margen einhergehen sollte. Die Analysten hätten das in ihrem Modell abgebildet und trotz einer konservativen Vorgehensweise einen fairen Wert in Höhe von 15,10 Euro je Aktie ermittelt.