Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein führender Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von mehr als 400 Mio. EUR erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 17 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller. (10.10.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Bastian Brand, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) weiterhin mit dem Rating "speculative buy".STS befinde sich in China auf einem sehr guten Weg. Brand habe das Wachstum des dortigen Geschäfts in den nächsten Jahren bereits eingeplant und habe sein Bewertungsmodell infolgedessen nicht angepasst. Damit betrage sein Kursziel weiterhin 10,00 Euro. Die Börse fokussiere sich derzeit recht einseitig auf die - zweifelsfrei hohen - Marktrisiken und honoriere die Fortschritte von STS nicht.Daraus resultiert ein hohes spekulatives Erholungspotenzial, weshalb Dr. Bastian Brand, Aktienanalyst von SMC Research, die STS Group-Aktie unverändert mit "speculative Buy" einstuft. (Analyse vom 10.10.2019)