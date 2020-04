"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.04.2020)



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (03.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Während der Corona-Pandemie würden einige Labore rund um die Uhr arbeiten, damit so viele Menschen wie möglich auf das Virus getestet werden könnten. Weltweit hätten Labore ihr Platzangebot vergrößert und die Zahl der Geräte aufgestockt. Der Birkenfelder Diagnostik-Konzern STRATEC bekomme diesen Trend deutlich zu spüren.STRATEC sei auf vollautomatische Analysesysteme spezialisiert. Mit den Geräten der Baden-Württemberger könnten die Kunden auch Corona-Infektionen nachweisen. Der US-amerikanische Hologic-Konzern setze als STRATEC-Kunde das so genannte "Panther-Fusion"-System ein. Ein sehr großes Gerät, mit dem innerhalb von drei Stunden über 500 Proben untersucht werden könnten. Pro Tag sei ein Vielfaches möglich.Der italienische DiaSorin-Konzern nutze das "MDX"-Analysesystem. "Das ist gerade einmal so groß wie eine Kaffeemaschine", erkläre STRATEC-Vorstand Marcus Wolfinger im Gespräch mit dem "Aktionär" - und sei daher für dezentrale Tests geeignet. Besonders wichtig: DiaSorin biete einen der schnellsten Tests. Laut Wolfinger hätte man bereits nach 50 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis. "Mehrere Hundert Geräte sind jeweils installiert, auf denen Coronatests laufen können", so Wolfinger.STRATEC könne und dürfe selbst keine Proben entnehmen und Tests durchführen. Der Vertrieb und die Platzierung der Diagnosegeräte sei ausschließlich an die exklusiven Partnerunternehmen möglich. Die hätten dem Vernehmen nach zuletzt zum Teil kräftig geordert. Wolfinger spreche von "tendenziellen Erhöhungen der Bestellungen und der Bestellprognosen" aber auch einem insgesamt "recht volatileren Bestellverhalten".Kurzfristig zehe vor allem die Nachfrage nach Analysesystemen für molekulardiagnostische Tests für das Coronavirus an. Im Bereich des Antikörperscreenings, um wichtige Daten über eine Immunisierung der Bevölkerung zu erhalten, dürfte die Nachfrage vermutlich noch mehrere Monate hoch bleiben.Aufgrund der Vielzahl von in den letzten Jahren in den Markt eingeführten Produkten sowie aktueller Bestellprognosen seitens der Kunden, erwarte STRATEC - vor allem mit Systemen sowie mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien - für 2020 eine währungsbereinigte Steigerung der Erlöse im hohen einstelligen Prozentbereich. Der höhere Umsatz und die damit verbundenen Skaleneffekte sollten sich dabei positiv auf die Profitabilität auswirken. Für das Geschäftsjahr 2020 rechne der Vorstand mit einer adjustierten EBIT-Marge von etwa 15 Prozent (2019: 14,1 Prozent). Aber: Mögliche Effekte durch die Pandemie innerhalb der Lieferkette und damit verbundene temporäre Produktionsunterbrechungen oder weiter anziehende Logistikkosten seien bei dieser Prognose noch nicht mit eingerechnet.Fakt sei: Tests rund um das Coronavirus seien enorm wichtig, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. STRATEC könne hier einen Beitrag leisten. Die Nachfrage nach den vollautomatischen Analysesystemen der Birkenfelder dürfte in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigen. Die Prognose könnte damit am Ende noch einmal überarbeitet werden.Auch der Blick über den Tellerrand passe: Abnehmer von Medizinprodukten zur medizinischen Laboruntersuchung von aus dem menschlichen Körper stammenden Proben - also Kunden aus der In-vitro-Diagnostik - würden die Entwicklung und Fertigung von Automatisierungslösungen auch in Zukunft an spezialisierte Partner wie STRATEC auslagern. Damit dürfte die Nachfrage bei STRATEC auch mittel- und langfristig hoch bleiben. Die Entwicklungs- und Dealpipeline sei entsprechend prall gefüllt. Die Perspektive, noch mehr Entwicklungsprojekte zu akquirieren, Geräte zu fertigen und Verbrauchsmaterialien abzusetzen, stimme zuversichtlich - und dürfte die Aktie weiter antreiben.