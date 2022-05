Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze STRABAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs STRABAG-Aktie

37,45 EUR -0,66% (04.05.2022, 15:29)



Wiener Börse Aktienkurs STRABAG-Aktie

37,35 EUR +1,22% (04.05.2022, 15:13)



ISIN STRABAG-Aktie:

AT000000STR1



WKN STRABAG-Aktie:

A0M23V



Ticker-Symbol STRABAG-Aktie:

XD4



Wiener Börse-Symbol STRABAG-Aktie:

STR



Kurzprofil STRABAG SE:



STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben - termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer mehr als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften wir so jährlich eine Leistung von etwa EUR 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter www.strabag.com (04.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRABAG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) unter die Lupe.STRABAG habe jüngst richtig starke (endgültige) Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert und habe vor allem den Gewinn kräftig steigern können. Dabei habe Österreichs größter Baukonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vom Bauboom profitiert.STRABAG habe 2021 seine Bauleistung um vier Prozent auf 16,1 Mrd. Euro verbessert. Das sei bereits bekannt gewesen. Dabei habe der Gewinn weit überproportional um 48 Prozent auf 586 Mio. Euro zugelegt. Der Gewinn je Aktie sei damit um 48 Prozent von 3,85 auf 5,71 Euro nach oben geschnellt. Zudem sei die operative (EBIT-)Marge von 4,3 auf 5,9 Prozent gesteigert worden.Auch die Perspektiven würden stimmen. Die Auftragsbücher seien prall gefüllt und würden mit 22,5 Mrd. Euro 40 Prozent über der für 2021 erbrachten Bauleistung liegen. Der Vorstand peile für 2022 weiterhin an, die Leistungen des bisherige Rekordjahres 2019 mit 16,6 Mrd. Euro zu erreichen. Die EBIT-Marge solle dabei mindestens vier Prozent betragen.Und auch die Aktionäre würden von der positiven Gewinnentwicklung profitieren und sollten eine Dividende von zwei Euro je Aktie erhalten. Die Hauptversammlung, die darüber beschließe, finde am 10. Juni statt. Der genannte Vorschlag entspreche einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent.STRABAG sei mit Blick auf die gut gefüllten Auftragsbücher bestens im Geschäft. Die Prognosen würden daher eher konservativ aussehen. Zudem locke der Bau-Titel und die AKTIONÄR-Empfehlung (Ausgabe 18/2022) mit einer satten Dividendenrendite.Neueinsteiger können noch aufspringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)