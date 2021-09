6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Kurzprofil STRABAG SE:



STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schafft das Unternehmen Mehrwert für seine Auftraggeberschaft, indem seine spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen:



STRABAG bringt Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisiert dadurch auch komplexe Bauvorhaben - termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement der mehr als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaftet das Unternehmen so jährlich eine Leistung von etwa EUR 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten sein Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter www.strabag.com (06.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - STRABAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR).STRABAG habe besser als erwartete Ergebnisse für H1 2021 vorgelegt. Zwar habe der Zuwachs der Bauleistung um 3% auf EUR 6,94 Mrd. der Analysten-Schätzung entsprochen, jedoch hätten das EBITDA von EUR 406 Mio. (+35% im Jahresvergleich) und das in etwa verdreifachte EBIT von EUR 140 Mio. ihre Prognosen um 10% bzw. 23% übertroffen.Der Auftragsbestand habe um 9% auf ein neues Allzeithoch von EUR 21,1 Mrd. zugelegt. Vor allem in den beiden Hauptmärkten Deutschland und Österreich hätten die Auftragsbücher weiter expandieren können.Vor dem Hintergrund des starken H1 habe das Management die Jahresziele nach oben revidiert. Die Bauleistung solle nun im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen (zuvor: leichte Steigerung) und die EBIT-Marge solle knapp an die 4%-Marke herankommen (zuvor: unter 4%).Das angehobene Profitabilitätsziel sei vor allem angesichts der rasantenKostensteigerungen bei fast allen Baumaterialien beachtenswert. Laut Management werde für H2 eine Stabilisierung erwartet. Zudem gebe es Indikationen, dass die Materialverfügbarkeit sich ebenfalls verbessern sollte. Insgesamt dürfte es dem Konzern gelingen, die Kosteninflation durch höhere Preise zu kompensieren.Im Rahmen des seit 2017 anhängigen Kartellverfahrens habe die Bundeswettbewerbsbehörde Mitte Juli einen Bußgeldantrag in Höhe von EUR 45,37 Mio. beim Kartellgericht gestellt. Da der Konzern entsprechende Rückstellungen gebildet habe, ergebe sich daraus keine Ergebnisbelastung. Der Liquiditätsabfluss sollte in H2 verdaut werden.STRABAG habe kürzlich die Einziehung von 7,4 Mio. eigenen Aktien bekannt gegeben. Dadurch habe sich der Anteil des Syndikats (bestehend aus Haselsteiner Gruppe, Raiffeisen Gruppe/Uniqa Gruppe und Rasperia Trading) am Aktienkapital von 79,8% auf 85,6% erhöht. Die Syndikatsvereinbarung laufe noch bis Ende Juni 2022.Aufgrund höherer Schätzungen steige das Kursziel von EUR 44,50 auf EUR 48,00. Die erneute Erhöhung des Rekordauftragsbestands gebe eine gute Visibilität und STRABAG sollte auch im nächsten Jahr wachsen können. Dank Preisdisziplin, breiter Diversifikation und gutem Risikomanagement habe der Konzern in den letzten Jahren die Profitabilität sukzessive verbessern können. Entsprechend realistisch erscheine das Erreichen der für das Geschäftsjahr 2022 in Aussicht gestellten EBIT-Marge von 4%. Trotz des Kursanstiegs von über 60% im laufenden Jahr (inkl. Dividende) sei die Bewertung der Aktie weiterhin günstig und unverändert ein Kernargument. In Kombination mit der guten Bilanzstruktur (Nettoliquidität) würden die Analysten STRABAG als attraktiven "Value"- Investment Case erachten.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die Kaufempfehlung für die STRABAG-Aktie. (Analyse vom 31.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.