Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 877 Punkten) bot dem STOXX Europe 600 Chemicals (ISIN: EU0009658608, WKN: 965860) zuletzt zwei Mal eine solide Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ausgehend von dieser Bastion hätten die europäischen Chemietitel einen erneuten Angriff auf eine extrem wichtige Widerstandszone gestartet. Gemeint sei der ultimative charttechnische Deckel aus den Hochs der letzten viereinhalb Jahre zwischen 966 und 1.002 Punkten. Seit drei Jahren bilde das Chemieaktienbarometer zudem steigende Tiefpunkte aus, so dass sich möglicherweise ein aufsteigendes Dreieck etabliert habe. Da auf Quartalsbasis (bisher) ein fast deckungsgleicher Eröffnungs- und Schlusskurs zu Buche stehe, würden die Marktteilnehmer den Widerstandscharakter der runden Kursmarke tatsächlich wahrnehmen. Andererseits würde ein Befreiungsschlag in Form eines Sprungs über die o. g. Hürden für ein erneutes prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Aus dem beschriebenen Dreiecksmuster ergebe sich im Ausbruchsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 300 Punkten. Der MACD habe jüngst ein neues Einstiegssignal generiert und biete damit den Spielraum für einen Anlauf auf die o. g. Barrieren. Um die Ausbruchschance nicht zu verspielen, gelte es in Zukunft nicht mehr unterdie Glättungslinie der letzten 200 Wochen zurückzufallen. (30.09.2019/ac/a/m)