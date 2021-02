Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der STOXX Europe 600 Basic Resources konnte zuletzt mit einer Reihe von konstruktiven Chartsignalen aufwarten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zu den wichtigsten würden der Bruch des seit 2018 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 450 Punkten) und der Sprung über die Hochpunkte von 2018 und 2012 bei 526/545 Punkten zählen. Letztere Weichenstellung sorge für den Abschluss einer langjährigen Bodenbildung, welche letztlich fast eine Dekade in Anspruch genommen habe. Die erfolgreiche untere Umkehr werde durch bestehende Kaufsignale seitens des MACD und des Aroon untermauert. Langfristig lasse die beschriebene Trendwende einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch von 2011 bei 837 Punkten schließen. Auf dem Weg in diese Region würden die 2011er-Hochs bei gut 650 Punkten ein wichtiges Etappenziel markieren. Doch nicht nur absolut, sondern auch relativ im Vergleich zum STOXX Europe 600 mache der Sektorindex eine gute Figur, denn auch im Ratio-Chart liege inzwischen eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der STOXX Europe 600 Basic Resources in Zukunft nicht mehr unter das 2018er-Hoch (526 Punkte) zurückfallen. (18.02.2021/ac/a/m)



