Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unserer letzten Analyse des europäischen Automobilsektors hatten wir Ende Juni Gewinnmitnahmen favorisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile dränge sich eine ganz andere Frage auf: "Wiederholt sich die charttechnische Geschichte von 2018"? Seinerzeit habe der STOXX Europe 600 Automobiles & Parts eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, welche eine deutliche Kurskorrektur nach sich gezogen habe. Das äquivalente obere Umkehrmuster - definiert durch die Hochs bei 669/694/665 Punkten - drohe nun wieder. Erschwerend komme hinzu, dass sich die potenzielle Topbildung zudem in unmittelbarer Schlagdistanz des ultimativen charttechnischen Deckels in Form der Hochpunkte von 2015 und 2018 bei knapp 700 Punkten ausbilde. Ein Bruch der Nackenlinie der S-K-S-Formation (akt. bei 604 Punkten) hätte entsprechend negative Implikationen. Die Hochs bei rund 550 Punkten würden im Fall einer abgeschlossenen Topbildung den nächsten Rückzugsbereich markieren. Der ebenfalls zur Vorsicht mahnende MACD signalisiere, dass der Druck auf die angeführte Schlüsselzone hoch bleiben sollte. Auch relativ, d. h. im Vergleich zum STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820), präsentiere sich der Sektor aufgrund eines bereits abgeschlossenen Doppeltops angeschlagen. (26.08.2021/ac/a/m)



