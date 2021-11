Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.



Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".



VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. (29.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) unter die Lupe.Laut den EQUI.TS-Analysten in ihrem jüngsten Report wachse STEMMER IMAGING schneller als die Branche (VDMA: Umsatz/Ordereingang in Deutschland: 9M/21: +7%/+21%), das würden die 9M/21-KPI zum wiederholten Mal zeigen. Der operative Cashflow (5,7 Mio. Euro (Q3/20: 3,7 Mio. Euro) und das Q3/21-EPS: 0,45 Euro (Q3/20: 0,09 Euro)) seien kräftig gestiegen und hätten Anlass gegeben, die 21er Guidance Anfang November anzuheben.Die Aktienexperten würden ergänzen, dass die Book-to-Bill-Ratio klar im Expansionsmodus von mehr als 100 bleibe, denn mit der optimierten Vertriebsstruktur würden EU-weit zusätzliche Verticals (jüngst z.B. Nahrungsmittel, Sport und Entertainment, etc.) adressiert.Nun seien jüngst aber die Einschränkungen durch die vierte Corona-Welle in Europa mehr und mehr spürbar. Gleiches gelte für den Chip-Mangel bei Komponentenherstellern wie auch bei Kunden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie: