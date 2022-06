Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie:



03.04.2022



02.06.2022



DE000A2G9MZ9



A2G9MZ



S9I



Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.



Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".



VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. (03.06.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) in einer aktuellen Aktienanalyse zu kaufen.STEMMER IMAGING wachse schneller als die Branche, das würden die Kennzahlen des Geschäftsverlaufs in Q1/22 zum wiederholten Mal zeigen, würden die EQUI.TS-Analysten in ihrem jüngsten Report zu STEMMER IMAGING AG schreiben. Die Investitionsneigung vieler Kundengruppen bleibe bis heute lebhaft. Der Arbeitsvorrat reiche bis weit ins H2/22.Die angestoßene Repositionierung (Solution- und Distribution-Geschäft) beginne sich auszuzahlen - die Mittelfrist-Guidance werde angehoben. Die breite Aufstellung in den Regionen und Kundengruppen, wie auch vermehrtes Lösungsgeschäft würden nach Analyse der Aktienexperten in der aktuell angespannten politischen Lage helfen. Zumal laut Unternehmensangaben kein bzw. kaum in-/direktes Geschäft mit und in Russland oder Ukraine getätigt würde.Die Aktienexperten würden ergänzen, dass die Book-to-Bill-Ratio klar im Expansionsmodus von über 100 bleibe, denn mit der optimierten Vertriebsstruktur würden EU-weit zusätzliche Verticals (jüngst z.B. Nahrungsmittel, Sport & Entertainment, etc.) adressiert.Die am 31.03.22 erstveröffentlichte Guidance FY22 plane weiterhin mit einem Erlösplus von mindestens 13% YoY auf 143 bis 156 Mio. Euro. Das EBITDA solle mindestens um 9% YoY auf 19 bis 24 Mio. Euro steigen. In dieser Prognose reflektiere sich sowohl der Lieferkettenstress, wie auch der Chip-Mangel bei Komponentenherstellern wie auch bei Kunden.Das Anlageurteil für die STEMMER IMAGING-Aktie wird von "halten" auf "kaufen" angehoben, so Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 03.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link