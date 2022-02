Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (15.02.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) von "halten" auf "kaufen" hoch.STEICO habe jüngst vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht und damit die Fortführung des hohen Wachstumstempos bestätigt. Das Management rechne auch für 2022 mit einer erfreulichen operativen Entwicklung (Topline-Wachstum: 15%, EBIT-Marge zwischen 13 und 15%). Den Margenausblick würden die Analysten angesichts der hohen Auslastung und der Skalierbarkeit in der Produktion als etwas zu konservativ erachten.Dank der weiterhin intakten Marktreiber im Bausektor und der ungebrochenen Nachfrage nach ökologischen Baustoffen habe STEICO auch im Jahr 2021 Rekordzahlen erzielt. Geprägt durch den starken Nachfrageüberhang und einer damit notwendigen Kontingentierung gegenüber den Kunden habe das Unternehmen in Q4 Erlöse von rund 99,6 Mio. Euro (+22,1% yoy) erzielt. Dies entspreche auf Gesamtjahressicht einem Wachstum von +25,7% yoy auf ein Umsatzniveau von 388,2 Mio. Euro (MONe: 372,8 Mio. Euro). Ein wesentlicher Treiber dieser beeindruckenden Topline-Entwicklung dürften dabei insbesondere die mehrfachen Preiserhöhungen gewesen sein, wobei weiteres Wachstum nach Erachten der Analysten lediglich durch fehlende Kapazitäten (auch bei den Wettbewerbern) limitiert worden sei.Angesichts der starken Auftragslage und der Produktion an der Kapazitätsgrenze habe sich auch das Ergebnis sehr erfreulich entwickelt. Die spürbar gestiegenen Beschaffungskosten wie z.B. die chemischen Zuschlagstoffe und Betriebskosten (u.a. Energie knapp 30% der Herstellungskosten) hätten dabei deutlich überkompensiert werden können, sodass die Ergebnisdynamik auch in Q4 angehalten habe. Aufgrund spürbarer Skaleneffekte habe das EBIT mit 16,8 Mio. Euro erneut deutlich über dem Vorjahresergebnis (+84,6% yoy) gelegen. Auch die EBIT-Marge habe mit 16,9% um mehr als 580 BP ausgeweitet werden können. Insofern habe STEICO die EBIT-Prognose der Analysten für 2021 von 65,3 Mio. Euro mit 67,9 Mio. Euro nochmals leicht übertroffen (+102,2% yoy).Mit Blick auf die anhaltend hohe Nachfrage bei ökologischen Dämmstoffen und Bauprodukten sowie vorteilhafter regulatorischer Rahmenbedingungen (u.a. Neustrukturierungen der Förderprogramme im Baubereich, European Green Deal) erwarte das Management auch für 2022 ein zweistelliges Umsatzwachstum von 15%. Darüber hinaus dürften die signifikanten unterjährigen Kapazitätserweiterungen (+15% Volumenzuwachs Dämmstoffe; Umsatzpotenzial: rund 50 Mio. Euro p.a.) dazu beitragen, die Nachfrage ohne größere Lieferengpässe bedienen zu können. Potenziell ansteigende Rohstoffkosten bspw. für chemische Zuschlagstoffe oder Energie sollten durch die Preissetzungsmacht abgemildert werden. Infolgedessen würden die Analysten trotz der Anlaufkosten der neuen Produktionslinien eine Marge von >15% als realistisch erachten, womit sie leicht über der avisierten Bandbreite liegen würden (MONe: 15,9%).Daher stufen Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, die STEICO-Aktie bei unverändertem Kursziel von 105,00 Euro von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: